WDP bevestigt winstverwachting en dividend voor 2023

(ABM FN-Dow Jones) Vastgoedgroep WDP heeft over het eerste kwartaal van 2023 een EPRA-winst per aandeel van 0,31 euro aangekondigd. Dat is een stijging van 7 procent.

Voor het boekjaar 2023 bevestigt het vastgoedbedrijf de verwachting van een EPRA-winst per aandeel van 1,35 euro, of een stijging met 8 procent jaar-op-jaar tegenover de 1,25 euro per aandeel in 2022.

Op basis van deze vooruitzichten blijft de verwachting van een dividend per aandeel van 1,08 euro bruto voor 2023 gehandhaafd. Daarmee voldeed het bedrijf aan de verwachtingen.

Met 98,5 procent op 31 maart 2023 blijft de bezettingsgraad van de portefeuille zeer hoog. Deze bedroeg 99,1 procent per 31 december 2022 en bleef stabiel tegenover het eerste kwartaal van 2022.

Bovendien werd in het eerste kwartaal circa 200.000 vierkante meter aan voorverhuurde nieuwbouwprojecten succesvol opgeleverd met een yield on cost van 6,5 procent.

De balans biedt volgens WDP voldoende ruimte om in te spelen op investeringskansen.

WDP is naar eigen zeggen goed bestand tegen verdere renteschommelingen met schulden die volledig zijn ingedekt.

In het kader van het groeiplan 2022-25 werd gedurende het eerste kwartaal van 2023 een investeringsvolume van 55

miljoen euro geïdentificeerd, bestaande uit zowel nieuwe projecten als investeringen in energie.

WDP blijft in het kader van dat groeiplan onveranderd gefocust op de langetermijn winstdoelstelling van een EPRA-winst per aandeel van 1,50 euro in 2025.