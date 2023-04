Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een iets hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 4 punten voor de Duitse DAX, een min van 4 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 2 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, nadat in de ochtend bleek dat de economie van China in het eerste kwartaal sterker was gegroeid dan verwacht.

De economie in China groeide in het eerste kwartaal met 4,5 procent, de snelste groei in ruim een jaar tijd. "De heropening heeft duidelijk een positieve impact op de economie", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Ook de winkelverkopen stegen sterker dan verwacht.

"Maar beleggers blijven terughoudend in aanloop naar de bedrijfresultaten, waarbij eerst de grote banken inzicht geven in hoe het jaar is gestart in een periode van hogere rentes", aldus analisten van SEB.

Ook zijn beleggers afwachtend vanwege het rentebesluit van de Federal Reserve over twee weken. De markt schat de kans op een renteverhoging met 25 basispunten momenteel in op 88 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME.

De Duitse ZEW-index daalde onverwacht naar 4,1, terwijl gerekend was op een stijging van de verwachtingsindex van 13,0 naar 15,0. De index voor de huidige omstandigheden kwam uit op 32,5 negatief, een stuk beter dan de verwachte 39,5 negatief en de 46,5 negatief een maand eerder.



Bedrijfsnieuws



Easyjet denkt dit jaar de winstverwachtingen van de markt te overtreffen, nadat het verlies in de eerste helft van het lopende gebroken boekjaar afnam. Het aandeel sloot 2 procent hoger.

Ericsson zag in het eerste kwartaal de resultaten dalen, terwijl de omzet opliep. Het aandeel sloot bijna 9 procent lager.



In Parijs deed het aandeel Société Générale het goed met een koerswinst van 2 procent. BNP Paribas steeg 2,2 procent. Ook elders in Europa deden de financials het goed. ING, KBC en Deutsche Bank sloten ook hoger.

MTU Aero Engines won 3,5 procent.

In Brussel viel het koersverlies van indexzwaargewicht Argenx van 3,1 procent op. Dit zette druk op de Bel20 index die in het rood sloot.

Euro STOXX 50 4.393,95 (+0,60%)

STOXX Europe 600 468,62 (+0,38%)

DAX 15.882,67 (+0,47%)

CAC 40 7.533,63 (+0,47%)

FTSE 100 7.909,44 (+0,38%)

SMI 11.358,98 (+0,42%)

AEX 763,15 (+0,61%)

BEL 20 3.831,31 (-0,47%)

FTSE MIB 27.891,43 (+0,69%)

IBEX 35 9.421,90 (+0,46%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood na dinsdag overwegend lager te zijn gesloten, nadat de eerste banken en bedrijven hun kaarten op tafel hadden gelegd in het beginnende kwartaalcijferseizoen, en nadat een beleidsmaker van de Fed bereid bleek de rente nog lang hoog te houden.

De bedrijfsresultaten werden overwegend goed ontvangen. "Als de winsten indruk blijven maken, zal te veel van het goede uiteindelijk inflatieverhogend zijn en dat zal waarschijnlijk betekenen dat de Fed het monetaire beleid verder verkrapt", stelde Edward Moya van Oanda.

Fed-voorzitter Raphael Bostic van de Atlanta Fed zei op CNBC dat er nog één rentestap gedaan moet worden, waarna de rente dan stabiel zou moeten blijven om te zien hoe de economie overeind blijft onder de hogere rente. "De uitspraken van Bostic drukten ons in het rood", zei Kimberly Forrest van Bokeh Capital Partners.

Ook de aanhoudende impasse over het schuldenplafond in Washington bereikte de aandacht van beleggers.

Economisch nieuws kwam van de Amerikaanse woningmarkt. Er bleken in maart bijna 9 procent minder bouwvergunningen afgegeven.

Beleggers kregen verder nog economisch nieuws uit China, waar cijfers wezen op een verder herstel van de economie. De industriële productie in maart was echter minder sterk. Ook een zwakke ZEW-index uit Duitsland drukte de stemming.



Bedrijfsnieuws

De bedrijfsresultaten voorbeurs gaven beleggers genoeg om blij om te zijn, maar de uitspraken van Bostic veegden de glimlach van het gezicht, aldus Forrest.

Bank of America sloot licht hoger, nadat de bank opnieuw de analistenverwachtingen wist te overtreffen. De bank boekte een 15 procent hogere nettowinst van 8 miljard dollar, ofwel 0,94 dollar per aandeel. Dat was een jaar eerder 0,80 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenden op 0,81 dollar per aandeel.

Bij Goldman Sachs daalde de winst, maar minder hard dan analisten hadden voorzien. Het aandeel verloor 1,7 procent.

BlackRock heeft inmiddels de eerste porties van leningen van Silicon Valley Bank en Signature Bank verkocht. De leningen brachten 85 tot 90 cent per dollar op.

Johnson & Johnson verhoogde bij de kwartaalcijfers de outlook voor heel 2023. De winst was in de eerste drie maanden dan ook hoger dan voorzien. Het aandeel verloor bijna 3 procent.

Ook de winst van Lockheed Martin viel mee. En de defensiespecialist herhaalde de outlook voor 2023. Lockheed won 2,4 procent.

Apple biedt Amerikaanse spaarders in samenwerking met zakenbank Goldman Sachs per direct een spaarrente aan van 4,15 procent. Dit maakte de iPhone-producent maandagavond bekend, nadat deze dienst al in oktober werd aangekondigd. Het aandeel won 0,7 procent.

Tesla verloor 1,5 procent. Het bedrijf heeft in het eerste kwartaal vermoedelijk de winst onder druk zien staan, na een serie prijsverlagingen, maar er werden vermoedelijk een recordaantal auto's afgeleverd. Dit verwachten analisten in aanloop naar cijfers van de elektrische autobouwer op woensdagavond.

De Britse toezichthouder Competition and Markets Authority bestudeert de plannen van Amazon voor de overname van iRobot. Ook in de VS en in Europa wordt door de toezichthouders gekeken naar deze acquisitie. Amazon.com sloot licht lager.

Nabeurs volgden nog cijfers van Netflix en United Airlines. De abonneegroei van Netflix stelde teleur en het aandeel verloor nabeurs 4 procent.

S&P 500 index 4.154,87 (+0,09%)

Dow Jones index 33.976,63 (-0,03%)

Nasdaq Composite 12.153,41 (-0,04%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 28.556,63 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.386,05 (-0,2%)

Hang Seng 20.549,74 (-0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0967. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar op 1,0971 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0971 op de borden.

USD/JPY Yen 134,30

EUR/USD Euro 1,0967

EUR/JPY Yen 147,31

MACRO-AGENDA:

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Maart (VK)

11:00 Inflatie - Maart def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 American Airlines - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 AT&T - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:00 Nucor - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Alcoa - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 IBM - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers eerste kwartaal (VS)