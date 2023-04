United Airlines verhoogt winstverwachting Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) United Airlines heeft meevallende verwachtingen afgegeven voor de winst in het tweede kwartaal en in het boekjaar, gezien de sterke groei van de vraag naar reizen wereldwijd. Het aandeel van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij steeg in de handel nabeurs 1,2 procent. United verwacht het boekjaar te sluiten met een aangepaste winst per aandeel van 10 tot 12 dollar. Dat ligt ruim boven de gemiddelde analistenverwachting van 8,56 dollar. United rekent voor het tweede kwartaal op 3,50 tot 4,00 dollar per aandeel, tegen de FactSet-consensus van 3,61 dollar. De omzet zou in het tweede kwartaal met 14 tot 16 procent groeien. Dit is iets lager, gemiddeld, dat de analistenconsensus van 15,4 procent. "We volgen de macro-economische risico's nauwlettend, maar de vraag blijft sterk, vooral internationaal , waar we twee keer zo snel groeien als in de VS", stelde CEO Scott Kirby. Hij verwacht dat deze trends aanhouden. De capaciteit zal naar verwachting met 18,5 procent groeien in het tweede kwartaal. Ook sectorgenoot Delta Air Lines meldde vorige week sterke vraag naar vliegreizen in binnen- en buitenland. Bron: ABM Financial News

