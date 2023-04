Olieprijs nagenoeg stabiel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag licht hoger gesloten na de daling van meer dan 2 procent op maandag. Sterke economische cijfers over het eerste kwartaal uit China bleken een zwakke industriele productie in maart te bevatten en ook een belangrijk sentimentsindex in Duitsland drukte de olieprijs. "Het optimisme voor de grootste economie van de eurozone blijft matig in de komende kwartalen", volgens Edward Moya van OANDA. "Olie krijgt hier geen goed nieuws en dat betekent dat prijzen kunnen blijven schommelen rond 80 dollar per vat, of iets lager als verkopers steun krijgen van een sterkere dollar." De mei-future voor een vat ruwe olie sloot dindag 0,03 dollar hoger op 80,86 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

