Beursblik: minder sterke abonneegroei Netflix

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Netflix zal dinsdag een abonneegroei melden van 2,2 miljoen over het eerste kwartaal van dit jaar, fors minder dan een kwartaal eerder. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten, volgens gegevens van FactSet. In het vierde kwartaal was de abonneegroei met 7,66 miljoen sterker dan verwacht, mede dankzij een goedkoper abonnement dat beschikbaar is sinds november. Het bedrijf wil aandacht echter verschuiven van abonneegroei naar de financiële resultaten. De analisten rekenen op een nettowinst van 2,86 dollar per aandeel en een omzet van 8,2 miljard dollar in het eerste kwartaal. Netflix voorspelde zelf dat de nettowinst op 2,82 dollar per aandeel zal uitkomen en de omzet op 8,2 miljard dollar. In het vierde kwartaal was de omzet 7,71 miljard dollar Het aandeel steeg dit jaar tot nu toe 13 procent en sloot maandag op 332,72 dollar. Dinsdag noteerde het vlak. Bron: ABM Financial News

