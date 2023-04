Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, nadat vanochtend bleek dat de economie van China in het eerste kwartaal sterker was gegroeid dan verwacht.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,3 procent hoger op 468,49 punten. De Duitse DAX klom 0,6 procent naar 15.882,67 punten. De Franse CAC40 won 0,5 procent tot 7.533,63 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.909,44 punten.

De economie in China groeide in het eerste kwartaal met 4,5 procent, de snelste groei in ruim een jaar tijd. "De heropening heeft duidelijk een positieve impact op de economie", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Ook de winkelverkopen stegen sterker dan verwacht.

"Maar beleggers blijven terughoudend in aanloop naar de bedrijfresultaten, waarbij eerst de grote banken inzicht geven in hoe het jaar is gestart in een periode van hogere rentes", aldus analisten van SEB.

Ook zijn beleggers afwachtend vanwege het rentebesluit van de Federal Reserve over twee weken. De markt schat de kans op een renteverhoging met 25 basispunten momenteel in op 88 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME.

De Duitse ZEW-index daalde onverwacht naar 4,1, terwijl gerekend was op een stijging van de verwachtingsindex van 13,0 naar 15,0. De index voor de huidige omstandigheden kwam uit op 32,5 negatief, een stuk beter dan de verwachte 39,5 negatief en de 46,5 negatief een maand eerder.

In de VS vielen zowel de afgegeven bouwvergunningen als het aantal in aanbouw genomen woningen tegen.



De euro/dollar noteerde op 1,0971. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0944 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0928 op de borden.



Bedrijfsnieuws



Easyjet denkt dit jaar de winstverwachtingen van de markt te overtreffen, nadat het verlies in de eerste helft van het lopende gebroken boekjaar afnam. Het aandeel sloot 2 procent hoger.

Ericsson zag in het eerste kwartaal de resultaten dalen, terwijl de omzet opliep. Het aandeel sloot bijna 9 procent lager.



In Parijs deed het aandeel Société Générale het goed met een koerswinst van 2 procent. BNP Paribas steeg 2,2 procent. Ook elders in Europa deden de financials het goed. ING, KBC en Deutsche Bank sloten ook hoger.

MTU Aero Engines won 3,5 procent.

In Brussel viel het koersverlies van indexzwaargewicht Argenx van 3,1 procent op. Dit zette druk op de Bel20 index die in het rood sloot.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag aan het begin van de avond iets in het rood.