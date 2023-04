In juli duidelijkheid over export ASML naar China - media Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) ASML krijgt vermoedelijk in juli duidelijkheid over eventuele beperkingen op de export van zijn machines naar China. Dit zei Micky Adriaansens, de minister van economische zaken in een interview met de Frankfurter Allgemeine. "We maken een verordening die duidelijkheid zal verschaffen", aldus Adriaansens dinsdag tegen de Duitse krant. "Binnenkort publiceren we een exportvergunning, die ik verwacht in juli." Nederland wil dat ASML straks niet alleen een exportvergunning voor China nodig heeft voor zijn allernieuwste technologie, genaamd EUV, maar ook voor de meest geavanceerde machines met DUV-technologie. Volgens ING was de verkoop van de meest geavanceerde DUV aan China afgelopen jaar goed voor 10 procent van de omzet. "Het valt nog te bezien hoeveel hiervan op het spel staat", aldus analist Marc Hesselink. Aangezien ASML 'volgeboekt' is, verwacht Hesselink dat eventueel verlies van orders naar China snel wordt opgevuld met orders vanuit elders in de wereld. En ook voor de lange termijn is de analist niet somber gestemd. De vraag naar chips zal hoog blijven en een ban op China betekent volgens Hesselink dat nieuwe capaciteit vooral ergens anders in de wereld zal worden gebouwd. Per saldo zijn geopolitieke spanningen echter niet goed, zei Hesselink. Bron: ABM Financial News

