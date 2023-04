DSM koploper in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag in het groen gesloten onder aanvoering van DSM-Firmenich.

De AEX steeg 0,6 procent naar 763,15 punten.

In de VS ging het cijferseizoen verder, en morgen is het ook in Amsterdam druk met de resultaten van onder meer ASML en Heineken.

In China overtroffen de groeicijfers over het eerste kwartaal volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild de verwachtingen. Met name de detailhandelsverkopen lieten een 'boost' zien. De Chinese economie groeide met 4,5 procent in het eerste kwartaal. Economen rekenden op 4,0 procent groei.

Een tegenvaller kwam uit Duitsland, waar het economisch sentiment onverwacht sterk daalde. En in de VS vielen zowel de afgegeven bouwvergunningen als het aantal in aanbouw genomen woningen tegen.

De euro/dollar handelde op 1,0963 en de olieprijs maakte een pas op de plaats.

Stijgers en dalers

In de AEX sloten de meeste aandelen hoger. Koploper was het fonkelnieuwe aandeel DSM-Firmenich met een plus van 4,1 procent.

ING won 2,1 procent. In de VS werden de cijfers van Bank of America goed ontvangen, maar die van Goldman Sachs werden afgestraft.

Exor en Besi stegen 1,6 procent op het Damrak.

Het waren vooral de defensieve waarden die het lastig hadden, hoewel de koersverliezen beperkt bleven. Unilever en Ahold Delhaize verloren 0,4 en 0,9 procent. Randstad werd ook 0,9 procent goedkoper.

In de AMX ging Just Eat Takeaway 3,6 procent hoger. Woensdag opent de maaltijdbezorger de boeken. Basic-Fit won 2,7 procent en InPost 2,6 procent.

Galapagos en Alfen leverden 2,0 procent in.

Bij de kleinere aandelen ging CM.com 1,5 procent hoger. Net als Just Eat komt het techbedrijf morgen met cijfers. Heijmans won 1,7 procent, maar Majorel en Azerion leverden 3,3 en 4,7 procent in.

Wall Street

Rond de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen kleine verliezen.