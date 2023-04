Branche verwacht dit jaar herstel van vraag naar staal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Bekaert

(ABM FN-Dow Jones) De vraag naar staal zal dit jaar met ruim 2 procent stijgen. Dit verwacht The World Steel Association. De verwerkende industrie zal het herstel in de vraag leiden. Voor dit jaar rekent de brancheorganisatie op 1.822 miljoen ton staal, een stijging van 2,3 procent. En in 2024 stijgt dit naar 1.854 miljoen ton, een toename met 1,7 procent. In de meeste regio's versnelt volgend jaar de vraag, denkt de organisatie, maar voor China verwacht het een vertraging. "Aanhoudende inflatie en hoge rentes in de meeste economieën zullen het herstel van de vraag naar staal in 2023 beperken, ondanks positieve factoren zoals de heropening van China, de veerkracht van Europa in het licht van de energiecrisis en de versoepeling van knelpunten in de toeleveringsketen", zei voorzitter Máximo Vedoya van The World Steel Association en CEO van Ternium dinsdag. Bron: ABM Financial News

