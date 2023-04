Analistenverwachting: stijgende prijzen jagen omzet Heineken aan

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in de eerste drie maanden van 2023 de omzet flink zien stijgen dankzij hogere verkoopprijzen, hoewel de volumes onder druk stonden. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de consensus.

De omzet wordt ingeschat op 6,38 miljard euro, goed voor een autonome groei van 9,3 procent. Alle regio's droegen bij aan deze groei, maar de Amerika's met 12,9 procent het meest.

Voor het eerste kwartaal rekenen analisten echter op een autonome volumedaling van 1,7 procent. De grootste daling zou in Afrika, Midden-Oosten en Oost-Europa zijn geweest met 4,9 procent, gevolgd door Europa met een krimp van 3,3 procent. De Amerika's waren de enige regio met volumegroei, van 1,4 procent.

De biervolumes bedroegen afgelopen kwartaal volgens de analisten 55,3 miljoen hectoliter, een afname met 1,9 procent.

Analisten van Barclays verwachten dat Heineken nog altijd last had van zwakte in met name Afrika en in mindere mate ook in Azië. In Indonesië bleef de verkoop robuust, denkt Barclays.

In Europa blijft Heineken goed presteren, verwacht Barclays, geholpen door prijszettingskracht, terwijl de brouwer ook profiteert van een aanhoudend sterke onderliggende vraag in Latijns-Amerika.

Barclays voorziet voor het eerste kwartaal een autonome omzetgroei van 15 procent. Daarvan zou 1,3 procent te danken zijn aan hogere volumes en 13,5 procent aan een betere prijsmix.

ING meent dat Heineken in de hoek zit waar de klappen vallen. Dat analisten hun winstverwachtingen nog nauwelijks hebben bijgesteld, is volgens de bank dan ook niet logisch. ING heeft het aandeel op de verkooplijst staan.

De bank denkt dat de brouwer de kwartaalupdate van woensdag zal aangrijpen om de winstverwachtingen voor de eerste jaarhelft te temperen, "en mogelijk de outlook voor heel het jaar te verlagen".

Bank of America rekent er daarentegen op dat Heineken de outlook voor 2023 zal herhalen. De bierbrouwer verwacht dit jaar een autonome groei van de operationele winst met 5 tot 10 procent. De consensus rekent op 6,6 procent.

Ondanks de volumetegenwind in Vietnam en Nigeria, denkt de bank dat die outlook voldoende gedekt wordt door prijsverhogingen en kostenbesparingen. Heineken is het favoriete bieraandeel van Bank of America.

De Amerikaanse zakenbank Citi zette Heineken onlangs ook op de favorietenlijst. Concurrent AB InBev verloor juist zijn plekje op deze lijst.

Heineken biedt volgens Citi een combinatie van een "solide en aantrekkelijke" autonome omzetgroei en een significant opwaarts margepotentieel, nu de inkoopkosten gaan dalen. Ook slaagt de Amsterdamse brouwer er steeds beter in om de kasstroom te verbeteren. En dit alles wordt ondersteund door de 'Evergreen' strategie van de brouwer, met een duidelijke focus op de kosten.

Heineken opent woensdag voorbeurs de boeken.