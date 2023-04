"WDP zal outlook voor 2023 bevestigen" Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalupdate van WDP over het eerste kwartaal van 2023 zal waarschijnlijk weinig verrassingen bevatten. Dit blijkt uit een rondgang van ABM Financial News onder analisten. Het bedrijf in logistiek vastgoed stelde zelf bij de publicatie van de cijfers over 2022 een EPRA winst per aandeel van 1,35 euro en een dividend van 1,08 euro voor 2023 in het vooruitzicht. De consensus gaat er van uit dat in deze cijfers geen wijzigingen aangebracht zullen worden. Bij de publicatie van de jaarcijfers werd de winstdoelstelling voor de langere termijn, in dit geval tot 2025, herhaald door WDP. In 2025 zou de ERPA winst per aandeel moeten stijgen tot 1,50 euro. Het lijkt onwaarschijnlijk dat woensdag aan deze outlook wijzigingen zullen worden aangebracht. Het dividend van WDP voor 2022 ging met 14 procent omhoog naar 1,00 euro bruto per aandeel. De ex-coupon datum voor dit dividend is vastgesteld op 27 april aanstaande. Bron: ABM Financial News

