Groene start Wall Street in de maak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat dinsdag in het groen van start. Futures op de S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,4 procent hoger en die voor de Nasdaq 0,6 procent. Macro-economisch belooft het een rustige dag te worden met alleen cijfers over de in aanbouw genomen woningen en het aantal afgegeven bouwvergunningen. Drukker is het met de bedrijfscijfers. Voorbeurs openen Bank of America en Goldman Sachs de boeken. Afgelopen vrijdag beet een aantal andere grote banken het spits af en dit leverde flinke koersstijgingen op. Ook Johnson & Johnson en Lockheed Martin openen voorbeurs de boeken. Vanavond volgen dan nog Netflix en United Airlines. Beleggers kregen verder al nieuws uit China, waar cijfers wezen op en verder herstel van de economie. Zo steeg de industriële productie en vooral de detailhandelsverkopen sterk in maart. In het eerste kwartaal groeide de Chinese economie met 4,5 procent, het sterkste tempo in een jaar, terwijl analisten hadden gerekend op 4,0 procent. De euro/dollar wordt verhandeld op 1,0969. Olie wordt iets goedkoper. Bedrijfsnieuws Apple biedt Amerikaanse spaarders in samenwerking met zakenbank Goldman Sachs per direct een spaarrente aan van 4,15 procent. Dit maakte de iPhone-producent maandagavond bekend, nadat deze dienst al in oktober werd aangekondigd. Tesla heeft in het eerste kwartaal vermoedelijk de winst onder druk zien staan, na een serie prijsverlagingen, maar er werden vermoedelijk een recordaantal auto's afgeleverd. Dit verwachten analisten in aanloop naar cijfers van de elektrische autobouwer op woensdagavond. Slotstanden De Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq index sloten maandag alle drie 0,3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.