Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, nadat vanochtend bleek dat de economie van China in het eerste kwartaal sterker was gegroeid dan verwacht.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een winst van 0,4 procent op 464,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,5 procent naar 15.863,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van eveneens 0,5 procent met een stand van 7.532,65 punten. De Britse FTSE steeg 0,2 procent naar 7.898,76 punten.

De economie in China bleek in het eerste kwartaal met 4,5 procent te zijn gegroeid, wat beter was dan de voorziene 4 procent en de snelste groei in ruim een jaar tijd.

"De heropening van het land heeft duidelijk een positieve impact op de economie", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Ook de winkelverkopen stegen met 10,6 procent sterker dan de verwachte 7,4 procent.

"Maar beleggers blijven terughoudend in aanloop naar de komende bedrijfscijfers, waarbij eerst de grote banken inzicht geven in hoe het jaar is gestart in een periode van hogere rentes", aldus analisten van SEB.

Ook zitten beleggers in een afwachtende modus vanwege het rentebesluit van de Federal Reserve over twee weken. De markt schat de kans op een renteverhoging met 25 basispunten momenteel in op bijna 90 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME.

Het kwartaalcijferseizoen krijgt vandaag een vervolg met onder andere Johnson & Johnson, Bank of America en Goldman Sachs die de boeken voorbeurs openen. Nabeurs zal Netflix als eerste big tech de resultaten bekendmaken. Op de macro-economische agenda staan verder cijfers over de in aanbouw genomen woningen en het aantal verstrekte bouwvergunningen.

De Duitse ZEW-index viel onverwacht lager uit op 4,1, terwijl gerekend was op een stijging van de verwachtingsindex van 13,0 naar 15,0. De index voor de huidige omstandiheden kwam uit op 32,5 negatief, een stuk beter dan de verwachte 39,5 negatief en de 46,5 negatief een maand eerder.

In de Verenigde Staten gaat het dinsdag alleen om de woningbouw en bouwvergunningen over maart.

Spreker is vandaag Michelle Bowman, bestuurder bij de Federal Reserve.

De olieprijs noteerde dinsdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het rood op 80,70 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 84,64 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0971. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0944 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0928 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Easyjet denkt dit jaar de winstverwachtingen van de markt te overtreffen, nadat het verlies in de eerste helft van het lopende gebroken boekjaar afnam. De koers van het aandeel noteerde 2,6 procent hoger.

Ericsson heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten zien dalen, maar de omzet wel zien oplopen. De koers van het aandeel Ericsson noteerde 6,9 procent lager.

DSM en Firmenich hebben alle goedkeuringen voor hun fusieplannen rond en hebben de deal onvoorwaardelijk verklaard. De koers van het aandeel DSM-Firmenich noteerde 3,6 procent hoger.

In Parijs viel bij de dalers weinig te beleven, bij de plussen iets meer, vanwege het overwicht, maar ook wel een beetje vanwege de uitslagen. De koers van het aandeel Société Générale steeg 2,3 procent en van BNP Paribas 2,2 procent. Ook elders in Europa deden de financials het goed. In Amsterdam won de koers van het aandeel ING 2,5 procent en in Brussel steeg die van het aandeel KBC 1,9 procent. In Frankfurt won de koers van het aandeel Deutsche Bank 2,5 procent.

Daar daalde de koers van het aandeel Hannover Rück 2,0 procent, als onderdeel van een groep van twaalf minnen. Bij de stijgers waren de koersen van de aandelen van Covestro en MTU Aero Engines te vinden met winsten van 2,0 en 2,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,3 procent tot 4.151,33 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.987,18 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 12.157,72 punten.