Valuta: euro poetst verlies een beetje weg Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond de 1,0970 dollar na de druk van maandag, toen de munt van het hoogste peil van 1,1076 dollar van vrijdag wegzakte naar 1,0909 dollar.



"Het blijkt dat de Europese munt wel veerkracht genoeg heeft om de 1,10 dollar in beeld te houden", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Het lijkt er op dat de komende dagen weinig macro-economische data een rol gaan spelen, met uitzondering van vrijdag, wanneer de eerste samengestelde inkoopmanagersindices van de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten over april worden gepubliceerd." De Duitse ZEW-index viel onverwacht lager uit op 4,1, terwijl gerekend was op een stijging van de verwachtingsindex van 13,0 naar 15,0. De index voor de huidige omstandiheden kwam uit op 32,5 negatief, een stuk beter dan de verwachte 39,5 negatief en de 46,5 negatief over maart. In de Verenigde Staten gaat het dinsdag alleen om de woningbouw en bouwvergunningen over maart. Spreker is vandaag Michelle Bowman, bestuurder bij de Federal Reserve. De euro noteerde dinsdag 0,4 procent hoger op 1,0974 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8826 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,5 procent en noteerde op 1,2436 dollar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.