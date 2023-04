Bescheiden winsten in AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 761,80 punten.

Analisten van Lynx wezen op positieve cijfers over de Chinese economie vanochtend. De economie in China bleek in het eerste kwartaal met 4,5 procent te zijn gegroeid, wat beter was dan de voorziene 4 procent en de snelste groei in ruim een jaar tijd.

"De heropening van het land heeft duidelijk een positieve impact op de economie", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Ook de winkelverkopen stegen met 10,6 procent sterker dan de verwachte 7,4 procent.

"Maar beleggers blijven terughoudend in aanloop naar de komende bedrijfscijfers, waarbij eerst de grote banken inzicht geven in hoe het jaar is gestart in een periode van hogere rentes", aldus analisten van SEB.

Ook zitten beleggers in een afwachtende modus vanwege het rentebesluit van de Federal Reserve over twee weken. De markt schat de kans op een renteverhoging met 25 basispunten momenteel in op bijna 90 procent, zo blijkt uit de FedWatch Tool van CME.

Het kwartaalcijferseizoen krijgt vandaag een vervolg met onder andere Johnson & Johnson, Bank of America en Goldman Sachs die de boeken voorbeurs openen. Nabeurs zal Netflix als eerste big tech de resultaten bekendmaken. Op de macro-economische agenda staan verder cijfers over de in aanbouw genomen woningen en het aantal verstrekte bouwvergunningen.

Het cijfergeweld barst in Amsterdam pas echt los vanaf morgen. Dan staan cijfers van onder andere Heineken en ASML op de agenda.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0978. De olieprijzen daalden licht tot 80,60 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen ging DSM-Firmenich aan kop met een winst van 2,5 procent. ING en Philips wonnen circa twee procent. Unilever en Ahold Delhaize daalden tot 0,7 procent.

In de AMX won Basic-Fit 1,9 procent. Vopak schreef 1,3 procent bij op 35,65 euro. ING verhoogde het koersdoel voor Vopak van 32,00 naar 42,00 euro. Inpost en AMG wonnen ruim een procent. Alfen gaf 2,0 procent prijs.

In de AScX wonnen Vivoryon en PostNL tot 2,4 procent. Kendrion daalde 2,2 procent en Azerion zelfs 2,5 procent.