ING verhoogt koersdoel Vopak fors

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor het aandeel Vopak verhoogd van 32,00 naar 42,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek dinsdag uit een analistenrapport van de bank. Ondanks een koersherstel voor het aandeel Vopak van 80 procent sinds het derde kwartaal van het vorig jaar, ligt de waardering van het bedrijf uitgedrukt in de verhouding ondernemingswaarde/EBITDA volgens ING met 7,3 nog altijd aan de onderzijde van het historische gemiddelde van de bandbreedte van 7 tot 9. ING vindt 8 reëler als de winststijging bij Vopak doorzet. Daarnaast wees ING op het dividendrendement van 3,3 procent. ING was verder van mening dat de resultaten van het tankopslagbedrijf nog niet geheel zijn hersteld en dat meer winst inderdaad onderweg is dankzij de ontwikkelingen in de oliemarkt. Vopak publiceert de resultaten over het eerste kwartaal op 26 april. De koers van het aandeel Vopak noteerde dinsdag op een groen Damrak 1,5 procent hoger op 35,74 euro. Bron: ABM Financial News

