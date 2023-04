Beursblik: ING verlaagt koersdoel Fastned

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor Fastned verlaagd van 40,00 naar 35,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Analisten van de bank merkten op dat de update over het eerste kwartaal voor wat betreft de brutowinst in lijn lag met hun verwachtingen. ING ziet nog altijd zowel opwaartse als neerwaartse risico's voor het aandeel, waardoor een Houden advies nog altijd gerechtvaardigd is.

De analisten stelden dat de waardering van het aandeel nog steeds relatief hoog is, waarbij er al een significante groei is ingeprijsd. "Het zal nog enkele jaren duren voordat het bedrijf winstgevend is en nog langer voordat de vrije kasstroom positief wordt", aldus de analisten, die in 2025 zwarte cijfers verwachten en in 2028 een positieve kasstroom.

Fastned heeft volgens de bank een aantrekkelijke portefeuille en een goed zicht op winstgevendheid ten opzichte van Amerikaanse sectorgenoten, maar vanwege de premie waartegen het aandeel noteert, is dit te weinig reden om een koopadvies op Fastned te plakken. Daarbij is er ook een flinke 'overhang', doordat de oprichters een stevig belang in het eigen bedrijf willen verkopen.

Het aandeel Fastned koerste dinsdagochtend 1,2 procent hoger op 34,65 euro.