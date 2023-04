ING verhoogt koersdoel TomTom Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft dinsdag het koersdoel voor TomTom verhoogd van 7,50 naar 8,50 euro met een onveranderd Houden advies. Volgens analist Marc Hesselink is het nog te vroeg om van een herstel te spreken, ondanks een goede start van 2023 voor het navigatiebedrijf. De analist besloot op basis van de kwartaalupdate de winstverwachtingen voor TomTom significant te verhogen. De taxaties voor de vrije kasstroom tussen 2023 en 2025 kwamen gemiddeld 29 procent hoger te liggen. Toch is TomTom geen eenvoudige belegging, vindt ING, aangezien de sterke groei van de vraag zich niet vertaalt in een significante winstgevendheid. Het aandeel TomTom daalt dinsdag 0,8 procent naar 7,85 euro. Bron: ABM Financial News

