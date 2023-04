Apple biedt spaarrente van meer dan 4% Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Apple biedt Amerikaanse spaarders in samenwerking met zakenbank Goldman Sachs per direct een spaarrente aan van 4,15 procent. Dit maakte de iPhone-producent maandagavond bekend, nadat deze dienst al in oktober werd aangekondigd. De hoge inflatie heeft bij traditionele banken nog slechts beperkt geleid tot hoge rentevergoedingen, terwijl onder meer de hypotheekrentes wel scherp zijn gestegen. Analisten speculeren al jaren over de mogelijkheden voor de grote Amerikaanse techbedrijven om financiële diensten te verlenen. De extreem winstgevende en daardoor goed gekapitaliseerde techbedrijven beschikken door hun softwarediensten over een schat aan informatie over het financiële gedrag van klanten. De spaaroptie voor Amerikanen loopt via de Apple Card-rekening die klanten kunnen activeren in combinatie met Apple Pay in hun Wallet-app op de iPhone. Bron: ABM Financial News

