Productie Pierce Field door Shell weer opgestart

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft de productie van het Pierce Field in de Britse Noordzee weer volledig opgestart, na een grote herontwikkeling. Dit maakte de energiereus dinsdagochtend bekend. Shell wilde het Pierce Field-platform volledig opnieuw ontwikkelen, om ook de productie van gas mogelijk te maken. Jarenlang kon het platform enkel olie produceren. Pierce is een joint venture tussen onderdelen van Shell en het Britse Ithaca Energy, maar Shell heeft er verreweg het grootste belang in met 92,5 procent. De piekproductie van het veld wordt geschat op 30.000 olie-equivalent per dag. Dat is ruim het dubbele van de productie voor de herontwikkeling. Het veld zal meer gas dan olie produceren. Bron: ABM Financial News

