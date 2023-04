Groen licht voor windenergieproject ArcelorMittal in Brazilie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in Brazilië een joint venture gesloten met Casa dos Ventos voor het opwekken van windenergie. Dit maakte de staalmaker dinsdag bekend. ArcelorMittal krijgt in deze nieuwe samenwerking, die 554 megawatt moet gaan opwekken, een meerderheidsbelang van 55 procent en de Brazilianen het resterende deel. Het project heeft een waarde van 0,8 miljard dollar. De samenwerking is op 13 april al goedgekeurd door de mededingingsautoriteiten en kan binnen vijftien dagen worden afgerond. Naar verwachting zal de nieuwe joint venture voorzien in 38 procent van de totale energiebehoefte van ArcelorMittal in Brazilië in 2030. Bron: ABM Financial News

