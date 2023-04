AEX vermoedelijk nipt hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich dinsdag naar verwachting op voor een neutrale opening. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,1 procent.

Maandag koerste de AEX 0,4 procent lager op 758,50 punten door scherpe verliezen onder de halfgeleideraandelen, met onder meer een daling voor indexzwaargewicht ASML van 4,0 procent. Mogelijk zal TSMC, een grote klant van ASML, minder investeren en bestellingen voor EUV intrekken of uitstellen, schreven Aziatische media. Woensdag komt ASML met cijfers, maar door ABM Financial News geraadpleegde analisten lijken zich vooralsnog geen grote zorgen te maken.

In een rapport wees ING er maandag op dat de portefeuille van ASML "extreem goed gevuld" is, voor meer dan 40 miljard euro aan het einde van 2022. Het eventueel uitstellen van orders is volgens de bank daarom geen groot probleem. "We verwachten geen aanpassing van de outlook voor 2023."

Wall Street deed het daarnaast rustig aan op de eerste handelsdag van de week, zonder impulsen van bedrijfscijfers, en de hoofdindices in New York sloten maandagavond eensgezind circa 0,3 procent hoger.

Vrijdag putte Wall Street nog hoop uit sterke kwartaalcijfers van een aantal Amerikaanse grootbanken, waarmee het cijferseizoen werd afgetrapt. De bankencrisis lijkt hiermee naar de achtergrond te zijn verdwenen.

Vandaag zullen Amerikaanse beleggers weer op scherp staan met de vrijgave voorbeurs van cijfers van onder meer Bank of America, Goldman Sachs, Johnson & Johnson en Lockheed Martin, terwijl nabeurs Netflix en United Airlines op de agenda staan.

Op Beursplein 5 houden de bedrijven vandaag nog hun kruit droog, maar morgen komen naast ASML ook Heineken en Just Eat Takeaway met cijfers door.

In Azië werden vanochtend sterke Chinese macrocijfers vrijgegeven. De economie groeide in het eerste kwartaal op jaarbasis met 4,5 procent, waar een stijging van 4,0 procent werd verwacht, en de detailhandelsverkopen stegen in maart met 10,6 procent, waar werd gerekend op een plus van 7,9 procent. Ook de Chinese industriële productie zat in maart in de lift, hoewel iets minder dan voorzien.

Het beeld op de Aziatische aandelenmarkten is vanochtend wel negatief. Alleen Tokio houdt de voeten droog met een koerswinst van krap een half procent. Hongkong verliest daarentegen ongeveer een procent, terwijl de andere hoofdindices de verliezen beperken tot enkele tienden van een procent.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend vlak, na een daling van ruim twee procent op 80,83 dollar per vat maandagavond in New York.

Naast bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook aandacht voor de vrijgave om elf uur van de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index, en vanmiddag voor de afgegeven woningbouwvergunningen in maart in de VS.

Bedrijfsnieuws

DSM en Firmenich hebben alle goedkeuringen voor hun fusieplannen rond en hebben de deal onvoorwaardelijk verklaard. Dit betekent dat de transactie op 20 april wordt afgerond.

Sopra Steria en Ordina boeken goede vooruitgang bij de voorbereidingen van het overnamebod van het Franse bedrijf op de Nederlandse IT-specialist. Dit meldden de twee bedrijven maandag in een gemeenschappelijk persbericht.

KPN en APG gaan via hun joint venture Glaspoort samenwerken met de Belgische infrastructuurinvesteerder TINC aan de verdere uitrol van glasvezelnetwerken in Nederland.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg maandag 0,3 procent tot 4.151,33 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.987,18 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent hoger op 12.157,72 punten.