Winst Ericsson onder druk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ericsson heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de resultaten zien dalen, maar de omzet wel zien oplopen. Dit bleek dinsdag uit een rapportage van de Zweedse fabrikant van telecommunicatieapparatuur. De nettowinst kwam uit op 1,6 miljard Zweedse kroon. Dat was 2,9 miljard kroon in de eerste drie maanden van 2022. De omzet steeg op jaarbasis evenwel van 55,1 miljard naar 62,6 miljard kroon. Autonoom maakte de omzet een pas op de plaats. De onderneming waarschuwde in januari van dit jaar al voor margedruk. In het eerste kwartaal daalde de EBITA-marge van 9,0 procent naar 6,2 procent. Outlook Ericsson voorziet voor het lopende tweede kwartaal een EBITA-marge van circa 5 procent. In de tweede jaarhelft verwacht Ericsson een geleidelijk herstel, omdat de voorraden dan zijn aangepast en de kostenbesparingen naar verwachting effect beginnen te sorteren. Maar de onderneming waarschuwde wel dat het lastig vooruitkijken is. In 2024 denkt Ericsson met de marge aan de onderkant van de langetermijndoelstelling van 15 tot 18 procent marge uit te zullen komen. Bron: ABM Financial News

