DSM en Firmenich zetten volgende stap met fusieplan

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) DSM en Firmenich hebben alle goedkeuringen voor hun fusieplannen rond en hebben de deal onvoorwaardelijk verklaard. Dit bleek maandagavond. Dit betekent dat de transactie op 20 april wordt afgerond. Inmiddels is 88,6 procent van de aandelen DSM aangemeld onder de bieding. Daarmee is de minimale aanmelding voor het bod gehaald. De resterende aandelen kunnen tussen 18 april en 28 april alsnog worden aangemeld. Als daarmee het aanmeldingspercentage stijgt naar minimaal 95 procent, zal er een uitrookprocedure worden gestart om ook de laatste aandelen in handen te krijgen. De nieuwe aandelen DSM-Firmenich zullen onder het symbool DSFIR wordt verhandeld, met als ISIN code CH1216478797. Bron: ABM Financial News

