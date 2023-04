Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, terwijl beleggers wachten op economische data uit China voor aanwijzingen over de richting van de vraag naar ruwe olie. Oliefutures boekten vorige week vrijdag een vierde wekelijkse winst op rij. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwde vrijdag dat de markt in het derde kwartaal mogelijk met een groot aanbodtekort te maken krijgt. Saoedi-Arabië en zijn OPEC+ bondgenoten kondigden begin april productieverlagingen aan van in totaal circa 1,6 miljoen vaten per dag, beginnend in mei en lopend tot het einde van het jaar. Rusland zei ondertussen dat het een verlaging van de productie met 500.000 vaten per dag tot het einde van het jaar zal verlengen. Deze week is sprake van een rustige 'energiekalender', maar de cijfers over de industriële productie van maart uit China op dinsdag bevatten tevens data over de binnenlandse raffinageactiviteit, zei ING. Daarnaast kijken markten uit naar Chinese bbp-data over het eerste kwartaal. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 2,1 procent, ofwel 1,69 dollar, lager op 80,83 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

