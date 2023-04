Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 4.131,98 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 33.871,29 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent lager op 12.097,51 punten.

"Voorzichtig optimisme is de [motivatie]mantra van maandag, aangezien sterk Amerikaans bedrijfsnieuws de aanhoudende zorgen over het domino-effect van hogere rentetarieven maskeert", zei Hargreaves Lansdown.

De meer ontspannen toon van de markt is te zien in verschillende angstbarometers, merkte Deutsche Bank op.

"Tegen het einde van vorige week sloot de VIX-index op slechts 17,07 punten, wat het laagste niveau is sinds 4 januari 2022, terwijl de S&P 500 een tussentijds recorniveau bereikte", zei Deutsche Bank.

Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de index van de NY Federal Reserve voor de industrie in de regio New York in april sterker dan verwacht is gestegen. De zogenaamde Empire State-index steeg van -24,6 in maart naar een plus van 10,8 in april. Economen rekenden vooraf op een verbetering tot -15.

Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in april gestegen. De NAHB-huizenindex steeg van 44 in maart naar 45 in april.

De euro/dollar noteerde op 1,0921. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0946 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1000 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 2,0 procent lager.

Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak woningbouwdata geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Best Buy zei dat het honderden medewerkers gaat ontslaan in een aanpassing aan veranderd klantgedrag. Adviseurs vliegen eruit. Het aandeel daalde 0,4 procent.

Merck meldde dat het Prometheus Biosciences zal overnemen voor bijna 11 miljard dollar. De premie is zo'n 75 procent voor het bedrijf dat zich richt op middelen tegen auto-immuunziekten.

Een vaccin tegen kanker van Merck en Moderna toont intussen veelbelovende resultaten. Het zou terugkeer van melanoom bij behandelde patiënten helpen voorkomen. Moderna verloor 7,7 procent.

Tesla beperkt prestatiebeloningen voor medewerkers in Shanghai, en die lijken rechtstreeks te appeleren aan de topman Elon Musk. Tesla noteerde 0,3 procent lager.

Het aandeel Alphabet daalde 2,9 procent, nadat de New York Times schreef dat Samsung overweegt om Google in te ruilen voor zoekmachine Bing van Microsoft.

Rovio Entertainment, de maker van Angry Birds, zal voor ruim 700 miljoen euro worden overgenomen door het Japanse computerspelbedrijf Sega.