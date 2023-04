KPN en APG bundelen krachten met TINC Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) KPN en APG gaan via hun joint venture Glaspoort samenwerken met de Belgische Infrastructuurinvesteerder TINC in de verdere uitrol van glasvezelnetwerken in Nederland. Dit meldde het Belgische bedrijf maandag nabeurs. Glaspoort bundelt de krachten met GlasDraad, het glasvezelbedrijf van TINC, om de uitrol van glasvezelnetwerken in Nederland te kunnen versnellen. Als onderdeel van deze samenwerking neemt Glaspoort een 50 procent deelneming in GlasDraad, met de mogelijkheid om op termijn GlasDraad volledig te verwerven. Daarnaast zullen TINC en Glaspoort extra investeren in de ontwikkelcapaciteit van GlasDraad. Financiële details werden niet gemeld. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.