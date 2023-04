Goede voortgang Sopra Steria en Ordina bij voorbereiding overnamebod Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) Sopra Steria en Ordina boeken goede vooruitgang bij de voorbereidingen van het overnamebod van het Franse bedrijf op de Nederlandse IT-specialist. Dit meldden de twee bedrijven maandag in een gemeenschappelijk persbericht. De bedrijven melden uiterlijk in de tweede helft van mei een verzoek tot toetsing en goedkeuring van het biedingsbericht bij de AFM in te dienen. De twee bedrijven melden tevens dat eenzelfde goedkeuringsproces bij de Europese Commissie wordt voorbereid. De bedrijven verwachten dat deze goedkeuring zal worden verkregen binnen het tijdschema van het bod. Daarnaast wordt onderzocht of in het kader van de voorgenomen transactie buitenlandse directe investeringen of soortgelijke goedkeuringen nodig zijn. Op 21 maart 2023 meldden de twee bedrijven overeenstemming bereikt te hebben over een bod op Ordina van 5,75 euro per aandeel door Sopra Steria. Sopra Steria en Ordina verwachten dat de transactie in de tweede helft van 2023 kan worden afgerond. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.