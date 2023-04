Europese beurzen vlak tot licht lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag vlak tot licht lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot vlak op 466,84 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,1 procent op 15.789,53 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,3 procent op 7.498,18 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.879,51 punten. Beleggers wachten op de kwartaalcijfers, terwijl de sterke winsten van grote Amerikaanse banken de zorgen wegnemen dat de stress bij regionale banken kan overslaan naar de rest van de financiële sector. Analisten zeiden dat sterke cijfers bij banken de Federal Reserve zouden kunnen geruststellen, maar dat betekent ook dat ze door gaan met het verhogen van de rente. Op macro-economisch vlak stonden maandag in Europa geen publicaties geagendeerd. De euro/dollar noteerde op 1,0919. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0988 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1000 op de borden. Olie werd maandag tot 1,4 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Deutsche Telekom heeft de sterke beweging van vorig jaar voortgezet in dit jaar, stelde Deutsche Bank, met een kleine koersdoelverhoging tot gevolg. Het aandeel steeg 0,6 procent. Berenberg is minder zeker van zijn zaak over de Zwitserse smaak-en-geurstoffenreus Givaudan, en verlaagde het advies van Kopen naar Houden. Symrise en Kerry Group zouden betere kansen bieden. Luxe- en sportgoederenmakers Essilorluxottica, LVMH en Adidas verloren terrein. Essilorluxottica daalde 2,1 procent, LVMH verloor 2,2 procent en Adidas noteerde 1,9 procent lager. ASML daalde 4,0 procent en ASMI verloor 3,2 procent. TSMC zou minder willen investeren, schrijven Aziatische media. Banco Santander, BNP Paribas en BBVA eindigde lager. Beter dan verwachte resultaten van JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo zetten vrijdag de Europese financials nog hoger. In Frankfurt steeg Commerzbank 5,7 procent, BASF won 1,0 procent, terwijl Munich re 2,6 procent daalde. In Parijs won Unibail-Rodamco-Westfield 1,6 procent. Renault daalde 3,9 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.133,57 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

