ASML en ASMI zetten AEX in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met verlies gesloten. Zowel de halfgeleiders als de financials hadden de wind tegen.



De AEX index daalde 0,4 procent tot 758,50 punten, terwijl de AMX een winst van 0,4 procent liet optekenen en de AScX vlak sloot.

Beleggers zijn gefocust op de start van het cijferseizoen, waarbij de markt hoop put uit de sterke kwartaalcijfers van Amerikaanse grootbanken afgelopen vrijdag.

Wat de AEX betreft is sprake van zijwaartse consolidatie binnen een korte termijn stijgende trend, zo zei analist Justin Blekemolen van Lynx. "Het is afwachten op nieuwe impulsen. Een doorbraak boven de 769,14 zal ongetwijfeld een aanval op de weerstand op 777,58 betekenen. Dit is voorlopig het basisscenario. Een doorbraak boven deze weerstand maakt ruimte vrij voor een verdere stijging tot 810 punten en hoger", aldus de analist. "Op middellange en lange termijn oogt het technische beetje nog altijd positief", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak stonden maandag in Europa geen publicaties geagendeerd, maar vanmiddag bleek de zogeheten Empire State-index gestegen van -24,6 in maart naar een plus van 10,8 in april. Economen rekenden vooraf op een verbetering tot -15. En ook het vertrouwen onder huizenbouwers steeg.

De euro/dollar noteerde op 1,0919. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0988 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,1000 op de borden.

Olie noteerde maandag tot 1,4 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 12 van de 25 aandelen in het groen. Prosus was met een koerswinst van 3,5 procent de sterkste stijger. Philips steeg 2,2 procent en Ahold Delhaize noteerde 1,8 procent hoger.

ASML met een verlies van 4,0 procent de grootste daler. ASMI verloor 3,2 procent, terwijl Besi 0,9 procent lager noteerde. TSMC is van plan om dit jaar minder te investeren dan aanvankelijk voorgesteld, zo meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van het Taiwanese Economic Daily News. TSMC verwacht volgens Economic Daily News, dat zich baseert op anonieme bronnen, dit jaar 28 tot 32 miljard dollar te investeren, waar eerder nog werd gemikt op 32 tot 36 miljard dollar. Volgens DigiTimes zou TSMC ook minder EUV-apparatuur bij ASML bestellen, of bestellingen uitstellen. ASML reageerde vooralsnog niet op vragen van ABM Financial News. Woensdag opent ASML de boeken, en analisten twijfelen er niet aan dat de Veldhovenaren hun eigen outlook voor het eerste kwartaal hebben gehaald.

Verzekeraar NN daalde 0,2 procent, ondanks een adviesverhoging voor NN Group naar Kopen, door zakenbank Berenberg. De bank beschouwt Aegon nog steeds als sectorfavoriet. Aegon daalde met 0,4 procent.

Exor daalde 1,2 procent na het openen van de boeken.

In de AMX ging Inpost aan kop met een winst van 3,3 procent. OCI won 2,8 procent, terwijl Fugro 1,8 procent hoger noteerde. Fugro heeft een opdracht gekregen voor offshore-onderzoek in de Verenigde Arabische Emiraten.

SBM Offshore noteerde ex-dividend, net als Nedap en ForFarmers in de AScX.

In de AScX won Kendrion 6,3 procent, na vrijdag ook al sterk te zijn gestegen. B&S Group steeg 2,6 procent, na de presentatie van een nieuwe CEO en de cijfers over 2022. ING meent dat de update van B&S voor opluchting zorgde.

Azerion en TomTom verloren 2,4 en 2,8 procent.



Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 4.133,57 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het rood.