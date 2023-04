NYT: Samsung verkiest mogelijk Bing boven Google Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Het aandeel Alphabet lijkt maandag bijna 4 procent lager te gaan openen, nadat de New York Times schreef dat de Zuid-Koreaanse techreus Samsung overweegt om Google in te ruilen voor zoekmachine Bing van Microsoft. Volgens de krant uit New York bekijkt Samsung de opties, nu Bing wordt uitgebreid met ChatGPT. Google werkt ondertussen aan Bard, maar lijkt daarmee achter te liggen op ChatGPT. Indien Samsung Bing als standaard zoekmachine installeert, zou dat Google veel verkeer kunnen kosten. Volgens de New York Times staat er een contract van 3 miljard dollar op het spel. En later dit jaar zou ook het contract met Apple aflopen, wat volgens de krant zelfs om 20 miljard dollar gaat. Samsung en Microsoft wilden niet reageren tegenover de New York Times. Bron: ABM Financial News

