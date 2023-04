Lichtgroene opening voor Wall Street

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt maandag iets boven de slotkoersen van vrijdag te openen, na een sterker dan verwacht economisch cijfer voor de regio New York.

De future op de S&P 500 index wijst op een 0,1 procent hogere opening en de Nasdaq lijkt vlak van start te gaan.

Vrijdag opende het cijferseizoen sterk met cijfers van een aantal grote banken. Vooral het aandeel JPMorgan profiteerde goed van die cijfers, met een koerswinst van ruim 7,5 procent. En ook de cijfers van Charles Schwab worden vanmiddag goed ontvangen.

"Voorzichtig optimisme is het mantra van maandag. Nieuws over sterkere bedrijfsresultaten maskeert de aanhoudende zorgen over de impact van een verder stijgende rente", aldus Hargreaves Lansdown.

Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen ziet dat de Chinese economie weer op stoom komt, wijzend onder meer op de exportgroei van 15 procent, die vorige week bekend werd gemaakt. Dinsdag volgen nieuwe Chinese cijfers.

En volgens Aben zijn ook de cijfers uit Europa en de VS geen reden om bezorgd te zijn. "Keerzijde van de medaille is dat er voor centrale banken weinig reden is om minder streng te worden", aldus de econoom.

De zogenaamde Empire State-index steeg in april sterker dan verwacht, van -24,6 in maart naar een plus van 10,8. Economen rekenden vooraf op een verbetering tot -15. De werkgelegenheidsindex bleef negatief maar de nieuwe orders-index sloeg om, van -21,7 naar plus 25,1.

Na de opening volgt het vertrouwen onder de Amerikaanse huizenbouwers.

Vandaag is de bedrijfsagenda leeg, maar morgen komen Bank of America en Goldman Sachs met cijfers. Verder is er 's avonds aandacht voor de resultaten van Netflix, op woensdag gevolgd door die van Tesla.

De euro/dollar handelt op 1,0980 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,538 procent. Olie wordt ruim een half procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Best Buy zei dat het honderden medewerkers gaat ontslaan in een aanpassing aan veranderd klantgedrag. Adviseurs vliegen eruit. Het aandeel lijkt vlak te openen.

Merck meldde dat het Prometheus Biosciences zal overnemen voor bijna 11 miljard dollar. De premie is zo'n 75 procent voor het bedrijf dat zich richt op middelen tegen auto-immuunziekten.

Een vaccin tegen kanker van Merck en Moderna toont intussen veelbelovende resultaten. Het zou terugkeer van melanoom bij behandelde patiënten helpen voorkomen. Moderna noteerde ook vlak voorbeurs.

Tesla beperkt prestatiebeloningen voor medewerkers in Shanghai, en die lijken rechtstreeks te appeleren aan de topman Elon Musk. Tesla koerste voorbeurs licht lager.

Het aandeel Alphabet lijkt bijna 4 procent lager te gaan openen, nadat de New York Times schreef dat Samsung overweegt om Google in te ruilen voor zoekmachine Bing van Microsoft.

Rovio Entertainment, de maker van Angry Birds, zal voor ruim 700 miljoen euro worden overgenomen door het Japanse computerspelbedrijf Sega.

Slotstanden

Vrijdag sloot Wall Street licht lager. De S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.137,64 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 33.886,47 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 12.123,47 punten.