'Geen twijfel aan eerste kwartaal ASML'

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft in de eerste drie maanden van 2023 de eigen verwachtingen gehaald. Dit blijkt uit een rondgang van ABM Financial News onder analisten.

ASML verwacht zelf dat het in het eerste kwartaal een omzet zou realiseren van 6,1 tot 6,5 miljard euro, met een marge van 49 tot 50 procent. En voor heel 2023 mikt ASML op een omzetgroei van meer dan 25 procent.

ING denkt dat ASML afgelopen kwartaal uitkwam op 6,4 miljard euro, maar is daarmee naar eigen zeggen wel iets optimistischer dan de gemiddelde analist. Dat geldt niet voor Barclays. Analisten van de Britse bank denken net als ING dat ASML afgelopen kwartaal aan de bovenkant van de eigen outlook is uitgekomen.

Wel voorziet Barclays dat de orderinstroom afgelopen kwartaal is teruggelopen naar 5,7 miljard euro. Dat was 6,3 miljard euro in het vierde kwartaal, waarvan 3,4 miljard euro voor rekening van EUV kwam. In het derde kwartaal kwam er voor 8,9 miljard euro aan orders binnen in Veldhoven.

Afgelopen weekend en maandag waren er geruchten dat TSMC minder zou gaan investeren dit jaar en dat er wellicht opdrachten worden ingetrokken of uitgesteld. ASML kon de vragen hierover van ABM Financial News niet beantwoorden.

In een rapport wees ING er maandag op dat de portefeuille van ASML "extreem goed gevuld" is, met meer dan 40 miljard euro aan het einde van 2022. Het eventueel uitstellen van orders is volgens analist Marc Hesselink daarom geen groot probleem. "We verwachten geen aanpassing van de outlook voor 2023."

Analist Andrew Gardiner van Citi Research verwacht geen verrassingen in het eerste kwartaal en denkt dat ASML voor het lopende tweede kwartaal een outlook zal afgeven van een omzet van ongeveer 6,5 miljard euro. "En we zien een bescheiden risico dat de outlook voor 2023 wordt getemperd tot circa 25 procent omzetgroei, in plaats van meer dan 25 procent", aldus Gardiner.

Barclays ziet geopolitieke ontwikkelingen als enige risico voor ASML.

Een nieuwe Nederlandse exportban voor hoogwaardige technologie is echter geen heel grote bedreiging voor ASML, vindt ING.

Volgens de bank was de verkoop van de meest geavanceerde DUV aan China afgelopen jaar goed voor 10 procent van de omzet. "Het valt nog te bezien hoeveel hiervan op het spel staat", aldus analist Hesselink.

Aangezien ASML 'volgeboekt' is, verwacht hij dat eventueel verlies van orders naar China, snel wordt opgevuld met orders vanuit elders in de wereld.

En ook voor de lange termijn is de analist niet somber gestemd. De vraag naar chips zal hoog blijven en een ban op China betekent volgens Hesselink dat nieuwe capaciteit vooral ergens anders in de wereld zal worden gebouwd

In 2025 wil ASML een omzet genereren van 30 tot 40 miljard euro met een brutomarge van 54 tot 56 procent. En in 2030 moet dit oplopen naar 44 tot 60 miljard euro met een marge van 56 tot 60 procent, zo onthulde het bedrijf op de beleggersdag vorig jaar.

Citi heeft vertrouwen in die outlook. De zakenbank verwacht dat de omzet van ASML in 2025 op 37,8 miljard euro zal liggen, met een brutomarge van 55,3 procent.

ASML opent woensdag voorbeurs de boeken.