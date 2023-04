Merck neemt Prometheus Biosciences over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Merck neemt Prometheus Biosciences over voor 10,8 miljard dollar om zijn activiteiten te vergroten in behandelingen van auto-immuunziekten. Dat maakte het farmaciebedrijf maandag bekend. Merck betaalt 200 dollar per aandeel, een premie van zo'n 75 procent op de slotkoers van vrijdag van 114,01 dollar. Prometheus had vrijdag bij het sluiten van de markt een marktkapitalisatie van 5,4 miljard dollar. Zondag meldde The Wall Street Journal dat een deal ophanden leek. De transactie zou in het derde kwartaal moeten worden afgerond. Medicijnen tegen auto-immuunziekten genereren grote omzetten en hebben vaak hoge verkoopprijzen. Sectorgenoot AbbVie haalt veel omzet uit een middel tegen artritis, Humira genaamd, maar dat krijgt nu concurrentie van goedkopere versies van dit middel. Ook Amgen begaf zich recent op deze markt met de overname van Horizon Therapeutics voor bijna 28 miljard dollar. Het aandeel Prometheus Biosciences lijkt maandag 70 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

