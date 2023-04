Vlakke opening Wall Street verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt maandag rond de slotkoersen van vrijdag te openen, waarbij de S&P 500 index iets zal winnen, terwijl de Nasdaq wat inlevert. Vrijdag opende het cijferseizoen sterk met cijfers van een aantal grote banken. Vooral het aandeel JPMorgan profiteerde goed van die cijfers, met een koerswinst van ruim 7,5 procent. Hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen ziet dat de Chinese economie weer op stoom komt, wijzend onder meer op de exportgroei van 15 procent, die vorige week bekend werd gemaakt. Dinsdag volgen nieuwe Chinese cijfers. En volgens Aben zijn ook de cijfers uit Europa en de VS geen reden om bezorgd te zijn. "Keerzijde van de medaille is dat er voor centrale banken weinig reden is om minder streng te worden", aldus de econoom. Vandaag is de bedrijfsagenda leeg, maar morgen komen Bank of America en Goldman Sachs met cijfers. Verder is er 's avonds aandacht voor de resultaten van Netflix, op woensdag gevolgd door die van Tesla. Op de macro-agenda staat vanmiddag voorbeurs de Empire State Index, later gevolgd door het vertrouwen onder de Amerikaanse huizenbouwers. De euro/dollar handelt op 1,098 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,538 procent. Olie wordt een half procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Merck meldde dat het Prometheus Biosciences zal overnemen voor bijna 11 miljard dollar en Rovio Entertainment, de maker van Angry Birds, zal voor ruim 700 miljoen euro worden overgenomen door Sega. Slotstanden Vrijdag sloot Wall Street licht lager. De S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.137,64 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 33.886,47 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 12.123,47 punten. Bron: ABM Financial News

