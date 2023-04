Sega neemt maker Angry Birds over

(ABM FN-Dow Jones) Rovio Entertainment, de maker van Angry Birds, laat zich overnemen door computerspellenmaker Sega Sammy voor 706 miljoen euro. Dat maakte het Finse bedrijf maandag bekend.

Eerder meldde The Wall Street Journal dat deze deal ophanden was.

Sega Sammy is het resultaat van de fusie in 2004 van Sega, het bedrijf achter onder meer het computerspel Sonic the Hedgehog, en Sammy, een Japans automatiekbedrijf.

Sega Sammy bepaalt per aandeel Rovio 9,25 euro in contanten en 1,48 euro per optie Rovio. Het Finse bedrijf sprak ook met het Israëlische Playtika over een mogelijke overname voor 8,50 euro per aandeel, maar die gesprekken eindigden vorige maand zonder een akkoord.

"Het is al lang een doel van Sega om zijn groei te versnellen in de markt voor mobiele spellen, die bijzonder veel potentie heeft", aldus CEO Haruki Satomi in een toelichting op de overname.

Hij rekent op aanzienlijke synergievoordelen door de merken, personages, fans en bedrijfsculturen van de twee bedrijven met elkaar te verenigen.

Rovio steunt het bod en 49,1 procent van de aandelen zou al akkoord zijn met de deal die naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar wordt afgerond.