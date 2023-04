Beursblik: Just Eat Takeaway zag orders vermoedelijk teruglopen

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de orders zien teruglopen, terwijl ook de brutotransactiewaarde onder druk stond. Dit verwachten analisten in aanloop naar een kwartaalupdate van de maaltijdbezorger op woensdag.

Analisten van Jefferies verwachten dat Just Eat in het afgelopen kwartaal 233,5 miljoen orders verwerkte, tegen 264,2 miljoen een jaar eerder. De consensus van Visible Alpha mikt op 246,1 miljoen en Deutsche Bank verwacht dat de orders zelfs terugliepen tot 224 miljoen. Vooral in de regio Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland liepen de orders scherp terug met 18 procent tot 25 miljoen, zo voorziet Jefferies.

Ook de brutotransactiewaarde stond afgelopen kwartaal onder druk, voorzien de analisten. Volgens Jefferies daalde die met 5,9 procent tot 6,8 miljard euro. De consensus mikt op 7 miljard euro en Deutsche Bank op 6,6 miljard euro. Volgens analisten van de Duitse bank valt de daling van de brutotransactiewaarde mee, omdat klanten per bestelling meer uitgaven.

ING merkte op dat de orders in het eerste kwartaal in verleden vaak min of meer overeenkwamen met de cijfers over het vierde kwartaal. In de laatste drie maanden van vorig jaar verwerkte Just Eat 240 miljoen orders en dat is ook waar ING op mikt voor het eerste kwartaal van 2023. "Een risico is wel een grotere impact van macro-economische ontwikkelingen", aldus analist Marc Hesselink.

Deutsche Bank verwacht dat de orders in een hoger tempo teruglopen, maar dat de doelstelling van een positieve aangepaste EBITDA dit jaar van circa 225 miljoen euro wordt gehandhaafd. "Dat zou voor beleggers een geruststelling zijn", denkt analist Silvia Cuneo, gezien de macro-economische zorgen en het beperkte zicht op de ontwikkeling van de omzet.

Volgens de analist van Deutsche kan Just Eat aan veel knoppen draaien om de zwakkere vraag op te vangen en om aan de eigen doelstellingen te voldoen.

Verder merkte Deutsche Bank op dat het afgelopen kwartaal het laatste kwartaal is waarin de vergelijkingsbasis moeilijk is, aangezien er een jaar eerder nog coronamaatregelen waren voor restaurants in diverse markten. ING deelt die visie.

Deutsche Bank hoopt woensdag een update te krijgen over een strategie voor de Amerikaanse markt. Cuneo wijst op de minimumsalarissen in de VS en de 'fee caps' die gelden.

Just Eat Takeaway opent woensdag voorbeurs de boeken.