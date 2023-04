Valuta: dollar herstelt vooralsnog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse dollar heeft zich hersteld na vorige week te zijn gedaald tot het laagste niveau in een jaar tijd. Dit schreef ING maandag in een rapport.



De dollar zal waarschijnlijk niet veel verder meer aansterken, volgens analist Chris Turner. De euro/dollar noteerde maandag rond 1,0977, nadat vorige week een koers op 1,11 werd neergezet. Het herstel van de dollar is volgens ING te danken aan uitspraken van Fed-beleidsmaker Christophe Waller dat meer renteverhogingen nodig zijn. De Fed zou de rente in mei nog wel met 25 basispunten kunnen verhogen, denkt Turner, maar de centrale bank zou dan toch echt de pauzeknop moeten indrukken. De Amerikaanse munt "zal mogelijk niet veel verder opveren op de korte termijn", denkt de ING-analist. De euro zou wel weer sterker kunnen worden, als de markt ervan overtuigd raakt dat de Europese Centrale Bank bij de volgende vergadering de rente zal verhogen met meer dan 25 basispunten. ING rekent zelf op 25 basispunten, aldus Turner, en de markt prijst inmiddels 32 basispunten in. "Als de marktverwachting verder opschuift naar een verhoging met 50 basispunten, dan kan de euro nog een zet omhoog krijgen." ECB-voorzitter Christine Lagarde zal woensdag een toespraak houden, evenals bestuurder Isabel Schnabel. Bron: ABM Financial News

