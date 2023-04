AEX blijft dicht bij huis, chippers onderaan

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef maandagochtend dicht bij huis. Rond de klok van 11 uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 760,08 punten.

Het kwartaalcijferseizoen is goed van start gegaan, zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING, wijzend op de cijfers van JPMorgan Chase, BlackRock en Citigroup afgelopen vrijdag.

"We zien in het omvallen van de twee regionale banken in de VS geen begin van grote problemen in de financiële sector. Zorgen over strengere condities voor leningen lijken met deze cijfers voorbarig te zijn", aldus Wiersma. Wel stelde de expert dat de sterke cijfers opgevat kunnen worden als minder goed nieuws voor de brede markt. "De centrale banken zijn hierdoor wellicht minder snel geneigd de rente te verlagen om onrust met betrekking tot de financiële sector te voorkomen."

"Een positiever economisch beeld uit China, ondersteunt de Europese beurzen ook", zo stelde analist Michael Hewson van CMC Markets. "Chinese consumenten zien weer dat zij bestedingsruimte hebben, vooral voor luxegoederen." In dit licht kijkt Hewson deze week uit naar economische cijfers over het eerste kwartaal en cijfers over de detailhandelsverkopen over maart die morgen worden gepubliceerd.

Op macro-economisch vlak is het vandaag rustig. Vanmiddag volgt de Empire State-index voor de regio New York en krijgen beleggers inzicht in het vertrouwen van huizenbouwers in april.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0969. De olieprijzen daalden tot een procent tot krap 82 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden de halfgeleiders Besi, ASMI en ASML onderaan met verliezen tot 4 procent. TSMC is van plan om dit jaar minder te investeren dan aanvankelijk voorgesteld, zo meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van het Taiwanese Economic Daily News. TSMC verwacht volgens Economic Daily News, dat zich baseert op anonieme bronnen, dit jaar 28 tot 32 miljard dollar te investeren, waar eerder nog werd gemikt op 32 tot 36 miljard dollar. Volgens DigiTimes zou TSMC ook minder EUV-apparatuur bij ASML bestellen, of bestellingen uitstellen. ASML reageerde vooralsnog niet op vragen van ABM Financial News.

Verzekeraar NN zat daarentegen in de lift, na onder meer een adviesverhoging voor NN Group naar Kopen, door zakenbank Berenberg. De bank beschouwt Aegon nog steeds als sectorfavoriet. NN won 0,4 procent, maar Aegon daalde met 0,4 procent.

Exor daalde licht na het openen van de boeken.

In de AMX won OCI 3,2 procent. SBM Offshore noteert ex-dividend, net als Nedap en ForFarmers in de AScX.

In de AScX won Kendrion 2,0 procent. Kendrion was vrijdag ook al een uitblinker.