Beursblik: Exor blijft laag gewaardeerd

(ABM FN-Dow Jones) De vermogenswaarde van Exor per eind 2022 komt goed overeen met de taxatie van Degroof Petercam, en dat betekent dat het aandeel nog steeds tegen een forse korting wordt verhandeld.

Degroof Petercam denkt dat de huidige vermogenswaarde alweer is opgelopen naar 135,30 euro per aandeel, na de daling in 2022, wat een korting oplevert van 42,5 procent. Dat is fors meer dan de korting van 28 procent die volgens de analisten zou moeten gelden. Exor rapporteerde maandag zelf een waarde per eind 2022 van 122,30 euro per aandeel.

Dit kan verbeteren als de beleggingen verschuiven naar aantrekkelijkere segmenten dan alleen de auto-industrie, denkt Degroof Petercam. De investering van 1,5 miljard euro in strategieën van private funds is bijna afgerond met de transacties in Ligotto en Ventures en Exor heeft aangekondigd ook 5 miljard euro in beursgenoteerde beleggingen te willen investeren, in de sectoren luxe, zorg en technologie.

Volgens Degroof Petercam zijn er wel forse pakketten nodig als tegenwicht tegen de grote belangen in Stellantis, Ferrari en CNH Industrial.

Het dividend van 0,44 euro per aandeel over 2022 is iets hoger dan 0,43 euro een jaar eerder, omdat het aantal aandelen is afgenomen. Exor zal een stabiel dividend van zo'n 100 miljoen euro per jaar blijven uitkeren, aldus Degroof. Als Exor eigen aandelen blijft inkopen, dan zal hierdoor de uitkering per aandeel oplopen.

Degroof hanteert voor Exor een koopadvies met een koersdoel van 96,00 euro. Maandag noteert het aandeel 0,3 procent lager op 77,54 euro.