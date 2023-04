Update: ASML ziet TSMC minder EUV-apparaten bestellen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft flink minder orders voor EUV-apparaten ontvangen van zijn grootste klant TSMC. Dit meldde DigiTimes maandag op basis van bronnen. TSMC zou volgens de bronnen de orders met meer dan 40 procent verlagen ofwel besluiten de bestellingen uit te stellen. Vanochtend werd al bekend dat TSMC dit jaar vermoedelijk minder gaat investeren dan aanvankelijk gepland. TSMC verwacht volgens Economic Daily News, dat zich baseert op anonieme bronnen, dit jaar 28 tot 32 miljard dollar te investeren, waar eerder nog werd gemikt op 32 tot 36 miljard dollar. ASML liet op vragen van ABM Financial News weten geen commentaar te geven op geruchten. Ook wees het bedrijf op de kwartaalcijfers die woensdag op de agenda staan, wat betekent dat er een stille periode geldt. Het aandeel ASML daalt maandag 3,9 procent. Bron: ABM Financial News

