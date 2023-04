B&S nomineert Peter van Mierlo als nieuwe CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) B&S heeft Peter van Mierlo, een voormalige CEO van PwC Nederland, voorgesteld als nieuwe CEO. Dit maakte het bedrijf maandag voorbeurs bekend, tegelijk met cijfers over 2022. Naast Van Mierlo wil B&S ook Kim Smit voorstellen als onafhankelijk lid van de raad van commissarissen. B&S herhaalde maandag dat het onderzoek naar misstanden, waarvan de uitkomsten op 30 maart zijn gepubliceerd, geen impact hadden op de financiële resultaten. In 2022 steeg de omzet van B&S met 14,9 procent tot 2,15 miljard euro, of met 10,1 procent tegen constante wisselkoersen. Autonoom bedroeg de groei 13,7 procent. Het vierde kwartaal was goed voor een omzetgroei van 6,5 procent. De onderliggende EBITDA, aangepast voor een eenmalige post in het voedingssegment van 15,8 miljoen euro, bedroeg 106,7 miljoen euro. Dat was minder dan de 116,4 miljoen euro in 2021. Deze daling is volgens B&S het gevolg van hogere personeelskosten en lagere brutomarges. De onderliggende EBITDA-marge daalde van 6,2 naar 5,0 procent. De genormaliseerde nettowinst was 49,4 miljoen euro, tegenover 54,6 miljoen euro in 2021. De gerapporteerde winst bedroeg 36,1 miljoen euro. B&S stelt over 2022 een dividend voor van 0,12 euro per aandeel. Eind 2022 had B&S een schuld van 335 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 295 miljoen euro. De schuldratio was 3,5, terwijl de bankconvenant op 4,0 staat. B&S meldde dat accountant Deloitte een goedkeurende verklaring voor 2022 heeft afgegeven. Outlook B&S ziet nog altijd veel onzekerheden en verwacht dat het consumentengedrag ook in 2023 de omzet en de marges zal blijven beïnvloeden. Voor 2023 rekent B&S op een minder sterke omzetgroei dan in 2022, maar met een kleine verbetering van de brutomarge, dankzij meer focus op activiteiten met een hogere marge, in plaats van op verkoopvolumes. B&S denkt dat een autonome omzetgroei van 7,5 procent, zoals voorzien voor de middellange termijn, nog altijd haalbaar is. Maar omdat de rentes zo gestegen zijn, denkt B&S dat 7,5 procent groei door overnames niet haalbaar is. Verder denkt het bedrijf dat de personeelskosten zullen stijgen, maar daarom zal het bedrijf ook beter op de kosten gaan letten en andere kostenposten op het niveau van 2022 proberen te houden. Het aandeel B&S stijgt maandag bijna een procent. Update: om meer informatie en koers toe te voegen. Bron: ABM Financial News

