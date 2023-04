'TSMC schroeft investeringen terug' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN) Taiwan Semiconductor Manufacturing is van plan om dit jaar minder te investeren dan aanvankelijk voorgesteld. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van het Taiwanese Economic Daily News. TSMC verwacht volgens Economic Daily News, dat zich baseert op anonieme bronnen, dit jaar 28 tot 32 miljard dollar te investeren, waar eerder nog werd gemikt op 32 tot 36 miljard dollar. Het besluit zou het gevolg zijn van de vertraagde uitbreidingsplannen in Taiwan en een trager herstel van de halfgeleiderindustrie. TSMC wilde tegenover Economic Daily News niet reageren, omdat het bedrijf momenteel in zijn ‘stille periode’ zit. Donderdag komt TSMC met de cijfers over het eerste kwartaal. Vorige week meldde TSMC al dat het in maart, voor het eerst in bijna vier jaar, de omzet zag dalen op jaarbasis. In maart daalde de omzet van 171,9 miljard Taiwanese dollar naar 145,4 dollar, of omgerekend 4,4 miljard euro. Dat is een daling van 15,4 procent. Bron: ABM Financial News

