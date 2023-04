AEX vlak van start gegaan, chipfondsen doen flinke stap terug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong onveranderd op 761,23 punten. Ook de Midkap kwam nog niet van zijn plaats. Onder de hoofdaandelen noteerden de halfgeleiders Besi, ASMi en ASML onderaan met verliezen van meer dan twee procent. Verzekeraars zaten daarentegen in de lift, na onder meer een adviesverhoging voor NN Group naar Kopen, door zakenbank Berenberg, die Aegon nog steeds als sectorfavoriet beschouwt. Beide verzekeraars wonnen meer dan een procent. Exor handelt vlak na het openen van de boeken. In de AMX won OCI meer dan een procent. SBM Offshore noteert ex-dividend, net als Nedap en ForFarmers in de AScX. In de AScX wonnen Azerion en Kendrion meer dan twee procent. Kendrion was vrijdag ook al een uitblinker. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.