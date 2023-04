Waarde portefeuille Exor met 8% gedaald Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Exor heeft afgelopen jaar de waarde van zijn portefeuille met bijna 8 procent zien dalen, terwijl de financiële positie sterk verbeterde dankzij een nettowinst van ruim 4,2 miljard euro. Dat maakte de investeerder in de Europese auto-industrie met een notering aan het Amsterdamse Damrak maandagochtend bekend. De nettovermogenswaarde daalde van 31,1 miljard eind 2021 naar 28,2 miljard per eind vorig jaar. Per aandeel bedroeg de daling 7,6 procent van 132,41 naar 122,34 euro. Daarmee deed Exor het 6,6 procentpunt beter dan de MSCi Wereldindex. De kaspositie verbeterde van 3,9 miljard euro negatief naar 800 miljoen euro positief, dankzij het nettoresultaat van 4,23 miljard euro in 2022. Een jaar eerder was dit nog 1,72 miljard euro. Exor verkocht de herverzekeraar Partner Re voor 8,6 miljard euro per 12 juli. Exor stelt een dividend voor van 100 miljoen euro, of 0,44 euro per aandeel. Dat is een cent meer dan over 2021. Ook werd de laatste tranche van 150 miljoen euro van een aandeleninkoop ter waarde van 500 miljoen euro vandaag goedgekeurd. Het bedrijf draagt Nitin Nohria voor als nieuwe voorzitter als opvolger van Ajay Banga, en Sandra Dembeck en Tiberto Ruy Brandolini D'Adda als nieuwe niet-uitvoerende directeuren. Exor is sinds 12 augustus vorig jaar genoteerd aan Euronext Amsterdam en is sinds 6 december opgenomen in de AEX index. Het bedrijf heeft zijn grootste belangen in Ferrari, Stellantis en CNH Industrial. Bron: ABM Financial News

