Deutsche Bank verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 36,00 naar 35,00 euro bij handhaving van het koopadvies. Analist Silvia Cuneo merkte op dat Just Eat de winstgevendheid ziet verbeteren en bij de laatste kwartaalcijfers werden de doelstellingen voor dit jaar gehandhaafd. De maaltijdbezorger mikt op een positieve aangepaste EBITDA in 2023. Op woensdag komt Just Eat met een update over het eerste kwartaal. Deutsche Bank verwacht dat de orders in een hoger tempo teruglopen, maar dat de doelstelling van een positieve aangepaste EBITDA dit jaar van circa 225 miljoen euro wordt gehandhaafd. "Dat zou voor beleggers een geruststelling zijn", denkt Cuneo, gezien de macro-economische zorgen en het beperkte zicht op de ontwikkeling van de omzet. Volgens de analist kan Just Eat aan veel knoppen draaien om de zwakkere vraag op te vangen en om aan de eigen doelstellingen te voldoen. Het aandeel Just Eat Takeaway sloot vrijdag op 15,34 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.