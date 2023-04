AEX start drukke cijferweek vermoedelijk in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich maandag op voor een iets hogere opening. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Afgelopen week koerste de AEX op weekbasis al fractioneel hoger naar een stand van 761,40 punten, ofwel een winst van anderhalve punt. Ook Wall Street boekte bescheiden terreinwinst.

Beleggers zagen afgelopen week de vrees voor een bankencrisis verder afnemen, terwijl ook werd bevestigd dat onder meer de Amerikaanse inflatie flink afkoelt. Van euforie was echter geen sprake, nu de kerninflatie nog hardnekkig hoog blijft, waardoor volgens analisten de neerwaartse speelruimte voor de Federal Reserve beperkt blijft.

Wall Street kende vrijdag wel een voortvarende start van het cijferseizoen met vooral positief ontvangen rapportages van de financiële giganten JPMorgan Chase en Citigroup, met koerswinsten van respectievelijk 7,5 procent en bijna 5 procent.

De verwachtingen voor het cijferseizoen in de VS zijn opvallend ingetogen. Analisten gepolst door Refinitiv verwachten dat de winsten voor de ondernemingen die opgenomen zijn in de S&P 500 index in het afgelopen kwartaal op jaarbasis gemiddeld met meer dan 6 procent zijn gedaald.

Bedrijven kampen met tegenwind door de hoge inflatie, hetgeen zich vertaalt in stijgende loon- en inkoopkosten, en een steil opgelopen rente, die de financieringskosten aanjaagt.

"De lat is nog nooit zo laag gelegd", zei strateeg Art Hogan van B. Riley Financial, die vermoedt dat de negatieve verwachtingen wel eens overtrokken kunnen blijken te zijn.

"Ik denk dat vooral de outlook die bedrijven voor de komende kwartalen zullen afgeven, met op de achtergrond een terugvallende economische groei, cruciaal zal worden”, voegde Hogan toe.

Vandaag houden bedrijven hun kruit nog redelijk droog, maar later deze week wordt het druk op Wall Street met cijfers van onder meer Bank of America, Goldman Sachs, Netflix, Tesla, Johnson & Johnson, Morgan Stanley en Procter & Gamble.

Op Beursplein 5 ligt het zwaartepunt op woensdag met cijfers van onder meer ASML, Heineken en Just Eat Takeaway.

Azië en olie

In Azië nemen de Chinese beurzen vanochtend het voortouw met winsten voor Hongkong en Shanghai van respectievelijk een half en een heel procent. De andere hoofdindices komen echter amper van hun plaats.

Ook de Amerikaanse olie-future noteert vanochtend vlak, na een kleine stijging van circa een half procent naar 82,52 dollar per vat vrijdagavond in New York.

Het Internationaal Energieagentschap IEA sprak vrijdag in zijn maandelijkse rapport de verwachting uit dat de mondiale vraag naar olie dit jaar met 2 miljoen vaten per dag zal stijgen, naar een record van 101,9 miljoen vaten olie per dag.

Bedrijfsnieuws

In 2022 steeg de omzet van B&S met 14,9 procent tot 2,15 miljard euro, of met 10,1 procent tegen constante wisselkoersen. Autonoom bedroeg de groei 13,7 procent. De onderliggende EBITDA, aangepast voor een eenmalige post in het voedingssegment van 15,8 miljoen euro, bedroeg 106,7 miljoen euro. Dat was minder dan de 116,4 miljoen euro in 2021. De onderneming stelde daarnaast Peter van Mierlo voor als nieuwe CEO en wil over 2022 een dividend uitkeren van 0,12 euro per aandeel.

Berenberg verhoogde het advies voor NN Group van Houden naar Kopen. Het koersdoel bleef ongewijzigd op 55,80 euro. Aegon blijft echter de favoriete verzekeraar van Berenberg.

Jefferies verlaagde het koersdoel voor ABN AMRO met 1 euro naar 17,00 euro. Het advies blijft Houden.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,2 procent tot 4.137,63 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 33.886,47 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent lager op 12.123,47 punten.