Europese beurzen openen naar verwachting hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een hogere opening tegemoet, voortbordurend op de goede start van het Amerikaanse cijferseizoen op vrijdag.

IG voorziet een openingswinst van 23 punten voor de Duitse DAX, een plus van 14 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 14 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, na een goede start van het Amerikaanse cijferseizoen, waardoor ook de Europese financials hoger koersten.

De aandelenmarkten profiteerden van zwakke Amerikaanse macro-data, die de hoop voeden dat de Federal Reserve de rente later dit jaar zal verlagen. Hoewel analisten nog steeds mikken op een renteverhoging van 25 basispunten in mei, worden er daarna geen verhogingen meer verwacht, zei Interactive Investor. Ook bij ING wordt verwacht dat in mei wel eens de laatste renteverhoging zal volgen.

"Sommigen voorspellen inderdaad dat er voor het einde van dit jaar renteverlagingen zullen volgen, afhankelijk van de ernst van de recessie die naar verwachting zal volgen, hoewel dit momenteel niet het basisscenario van de Fed is", aldus Interactive Investor.

Maar Fed-bestuurder Christopher Waller benadrukte vrijdag dat de Fed de rente moet blijven verhogen, omdat de inflatie nog altijd te hoog is. "Omdat de financiële condities niet aanzienlijk zijn verkrapt, de arbeidsmarkt sterk blijft en de inflatie ver boven de doelstelling ligt, moet het monetaire beleid verder worden verkrapt", zei Waller tijdens een toespraak in Texas.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Franse inflatie in maart is gedaald, maar minder sterk dan eerder gedacht. De prijzen stegen in maart met 5,7 procent op jaarbasis tegen een voorlopige meting van 5,6 procent. Ook op maandbasis stegen de consumentenprijzen meer dan eerder berekend, in dit geval met 0,9 procent tegen een oude calculatie van 0,8

Bedrijfsnieuws

Hermes International heeft de omzet in de eerste maanden van dit jaar flink zien aantrekken, aangejaagd door toerisme en nieuw geopende winkels. De koers van het aandeel Hermes noteerde 1,4 procent hoger. Eerder deze week kwam concurrent LVMH ook al met goede cijfers. Het aandeel LVMH steeg 0,8 procent.

Covestro heeft in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan verwacht. Het aandeel won 2,1 procent.

Beter dan verwachte resultaten van JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo zetten ook de Europese financials hoger.

In Parijs was Société Générale met een winst van 3,4 procent de sterkste stijger, BNP Paribas won 3,1 procent, terwijl Crédit Agricole 2,3 procent hoger noteerde. In Frankfurt ging Deutsche Bank aan de leiding met een koerswinst van 4,3 procent.



Euro STOXX 50 4.390,75 (+0,6%)

STOXX Europe 600 466,91 (+0,6%)

DAX 15.807,50 (+0,5%)

CAC 40 7.519,61 (+0,5%)

FTSE 100 7.871,91 (+0,4%)

SMI 11.342,86 (+0,8%)

AEX 761,40 (+0,1%)

BEL 20 3.838,12 (+0,7%)

FTSE MIB 27.872,24 (+0,9%)

IBEX 35 9.362,90 (+0,6%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het groen, na vrijdag lager te zijn gesloten.

De markt richtte zijn vizier vrijdag met name op de financials. JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo trapten het cijferseizoen af met de publicatie van beter dan verwachte kwartaalcijfers. Beleggers waren met name benieuwd hoe de ineenstorting van Silicon Valley Bank en twee andere Amerikaanse kredietverstrekkers de grote banken zou kunnen treffen.

Analisten zeiden dat sterke bankinkomsten de Federal Reserve zou kunnen geruststellen dat de centrale bank door kan gaan met verdere renteverhogingen, terwijl het de effecten afweegt van de bankencrisis.

ING verwacht dat de Fed in mei de rente opnieuw zal verhogen, maar dat dit tevens de piek zal markeren. "Recessierisico's nemen toe en de inflatiedruk neemt af, wat er volgens ons toe zal leiden dat de Fed in het vierde kwartaal van koers verandert", aldus ING.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de verkopen Amerikaanse detailhandel in maart op maandbasis met 1,0 procent is gedaald. Op jaarbasis was sprake van een toename met 2,9 procent.

De Amerikaanse importprijzen zijn in maart op maandbasis met 0,6 procent gedaald, terwijl de exportprijzen daalden met 0,3 procent. Op jaarbasis daalden de importprijzen met 4,6 procent. De exportprijzen daalden op jaarbasis met 4,8 procent.

De industriële productie in de Verenigde Staten is in maart op maand- en jaarbasis gestegen met respectievelijk 0,4 procent en 0,5 procent.

De Amerikaanse bedrijfsvoorraden zijn in februari op maandbasis gestegen met 0,2 procent, terwijl de omzetten stabiel bleven.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in april verbeterd, maar de inflatieverwachting steeg ook fors. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 62,0 naar 63,5. De inflatieverwachting voor de komende 12 maanden kwam uit op 4,6 procent, tegen 3,6 procent eind maart.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 0,4 procent, ofwel 0,36 dollar, hoger op 82,52 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Maandag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt de Empire State index New York, gevolgd door het vertrouwen onder huizenbouwers in april.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo wisten met het openen van de boeken de winstverwachtingen te verslaan. Wel moesten de banken meer geld in de stroppenpot voor kredietverliezen stoppen, maar dit had de markt ook verwacht.

JPMorgan steeg circa 7,5 procent, Citigroup noteerde ruim 5,0 procent hoger en Wells Fargo verloor circa 0,2 procent.

UnitedHealth heeft in het eerste kwartaal van 2023 een hogere winst en omzet behaald en verhoogde de outlook voor heel het boekjaar. Het aandeel daalde ongeveer 2,7 procent.

BlackRock had aan het einde van het eerste kwartaal rond de 9 biljoen dollar aan vermogen in beheer, wat 5 procent minder was dan een jaar eerder. Verder daalden de winst en de inkomsten. Het aandeel won circa 3,2 procent.

S&P 500 index 4.137,64 (-0,2%)

Dow Jones index 33.886,47 (-0,4%)

Nasdaq Composite 12.123,47 (-0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag in de plus.

Nikkei 225 28.509,34 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.370,75 (+1,0%)

Hang Seng 20.548,84 (+0,5%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0983. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0996 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0989 op de borden.

USD/JPY Yen 134,06

EUR/USD Euro 1,0983

EUR/JPY Yen 147,21

MACRO-AGENDA:

14:30 Empire State index New York - April (VS)

16:00 Vertrouwen huizenbouwers - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten