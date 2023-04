Valuta: euro heeft wind in de rug Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar kan al voor de zomervakantie op 1,15 staan. Dit verwacht valuaspecialist Joost Derks van iBanFirst. "Het is overduidelijk dat de Amerikaanse economie tekenen van afkoeling vertoont. De afgelopen weken zagen we een afzwakkende arbeidsmarkt, lager bijgestelde PMI's en zwakkere ISM services niveaus. Maar dat was niet voldoende om de euro boven de 1,10 te tillen", aldus Derks. De specialist las in de laatste notulen van de Amerikaanse Federal Reserve dat de centrale bank in mei nog eenmaal de rente met 25 basispunten verhoogt. "En na de zomer worden zelfs de eerste renteverlagingen verwacht." Maar de Europese Centrale Bank blijft de rente volgens Derks de komende periode nog verhogen. Op 4 mei verhoogt de ECB de rente vermoedelijk met 50 basispunten. "Het is duidelijk dat het rentepad van beide centrale banken uit elkaar gaat lopen en het renteverschil kleiner wordt", aldus Derks, die dit niet zo gek vindt, aangezien de Fed ruim eerder is gestart met het verhogen van de rente dan de ECB. "Daarnaast worden de effecten van de renteverhogingen in de VS inmiddels zichtbaar in de data." Op de korte termijn verwacht Derks dat de markten zullen testen of het niveau van 1,10 als steunniveau kan fungeren voor de euro/dollar. "Daarmee bedoel ik dat toen de koers van 1,0950 naar 1,1050 bewoog, het weerstandsniveau van het ronde getal 1,10 doorbroken werd. Normaliter zal de markt dan gaan testen of dit niveau nu als steunniveau gaat fungeren voor de euro/dollar om een sprong hoger te maken." Bron: ABM Financial News

