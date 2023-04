Drukke week in verschiet na goede aftrap cijferseizoen door Amerikaanse banken

(ABM FN) Beleggers gaan een drukke week tegemoet, met een hoop macrocijfers en ook het op gang komen van het kwartaalcijferseizoen.

De macroweek start op maandag met de Empire State index en het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers.

Dinsdag volgen dan de bouwvergunningen in de VS en de handelsbalans van de eurozone. Naast het economisch sentiment in Duitsland berekend door ZEW, gaat de aandacht vooral uit naar een serie Chinese macrocijfers.

Woensdag volgen er inflatiecijfers uit de eurozone en het Verenigd Koninkrijk, een dag later gevolgd door de producentenprijzen in Duitsland.

Donderdag zijn er, uiteraard, de wekelijkse steunaanvragen in de VS, maar ook de leidende indicatoren en de Philadelphia Fed index.

Op vrijdag tot slot zijn er de samengestelde inkoopmanagersindices uit verschillende delen van de wereld die het beeld bepalen.

Internationaal komt het cijferseizoen inmiddels goed op gang. Afgelopen vrijdag openden drie grote Amerikaanse banken de boeken, waarbij de resultaten ruim boven de verwachtingen uitkwamen. Volgende week volgen op dinsdag Bank of America en Goldman Sachs. Dan openen ook Johnson & Johnson, Lockheed Martin en Netflix de boeken.

Halverwege de week kijkt de markt naar American Airlines, Morgan Stanley en vooral Tesla.

Donderdag is American Express aan de beurt. Die cijfers geven ook een beeld van de spenderingsdrang van de Amerikaanse consument. Verder letten aandeelhouders van AkzoNobel en Randstad op de resultaten van PPG en Manpower.

Vrijdag is het relatief rustig met SAP en Procter & Gamble.

In Nederland is het woensdag flink druk, met onder meer ASML, Heineken, en Just Eat Takeway die de boeken openen. Een dag later zijn NSI en Sligro aan de beurt.

Vrijdag tot slot zijn het de kleinere aandelen Wereldhave en Beter Bed en ook flitshandelaar Flow Traders die de resultaten presenteren.

In België volgen komende week ook de nodige cijfers. Maandag start Econocom met de resultaten over het eerste kwartaal, op woensdag gevolgd door Barco en WDP. Donderdag is het druk met Wereldhave Belgium, Biocartis en Sipef. Vrijdag staat er niets op de agenda.